В Москве идентифицировали тело Марии Качиньской

В Москве идентифицировано тело жены Президента Леха Качиньского Марии Качиньской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 министр президентской канцелярии Яцек САСИН.

"Только что получили информацию, что тело идентифицировано", - сказал он.

Я.САСИН сообщил, что тело М.Качиньской планируется доставить в Варшаву завтра.