В Москве идентифицировали тело Марии Качиньской

15:07, 12 апреля 2010
Мир
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В Варшаву отправят завтра

В Москве идентифицировано тело жены Президента Леха Качиньского Марии Качиньской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 министр президентской канцелярии Яцек САСИН.

"Только что получили информацию, что тело идентифицировано", - сказал он.

Я.САСИН сообщил, что тело М.Качиньской планируется доставить в Варшаву завтра.

 

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