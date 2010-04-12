В Москве идентифицировали тело Марии Качиньской
15:07, 12 апреля 2010Мир
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В Варшаву отправят завтра
В Москве идентифицировано тело жены Президента Леха Качиньского Марии Качиньской.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 министр президентской канцелярии Яцек САСИН.
"Только что получили информацию, что тело идентифицировано", - сказал он.
Я.САСИН сообщил, что тело М.Качиньской планируется доставить в Варшаву завтра.
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