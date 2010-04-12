Супруга Путина в прошлом году заработала 20 долларов

Доходы премьер-министра России Владимира ПУТИНА за 2009 год составили 3,88 млн. руб. (около 132 тыс. долл.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членами правительства РФ за отчетный финансовый год с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

В тоже время супруга В.ПУТИНА в 2009 году задекларировала доход в размере 582 рубля (около 20 долл.).

В собственности В.ПУТИНА три автомобиля - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р и «Нива», а также прицеп «Скиф».

Кроме этого, российскому премьеру из недвижимого имущества принадлежит квартира (на правах собственности), есть в бессрочном пользовании и квартира площадью 153,7 кв. м, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1500 кв. м), гараж на 18 кв. м в бессрочном пользовании и место на коллективной стоянке. Вся недвижимость находится в России.

Супруга В.ПУТИНА не владеет недвижимым имуществом.