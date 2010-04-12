Жертв авиакатастрофы под Смоленском вероятно похоронят в субботу
11:23, 12 апреля 2010Мир
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Если все тела доставят в четверг
Жертв авиакатастрофы под Смоленском могут похоронить в субботу, сообщил министр Канцелярии Президента Польши Яцек САСИН в эфире RMF FM.
Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что время захоронения будет зависеть от того, когда в Польшу будут доставлены тела всех погибших.
"Если все тела будут доставлены в четверг, то суббота является реальным сроком", - сказал Я.САСИН.
По его словами, Президент Польши Лех Качинский будет похоронен вместе со своей женой Марией. Он отметил, что ближайшие родственники президентской четы еще не определили место захоронения.
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