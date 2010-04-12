Жертв авиакатастрофы под Смоленском вероятно похоронят в субботу

Жертв авиакатастрофы под Смоленском могут похоронить в субботу, сообщил министр Канцелярии Президента Польши Яцек САСИН в эфире RMF FM.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что время захоронения будет зависеть от того, когда в Польшу будут доставлены тела всех погибших.

"Если все тела будут доставлены в четверг, то суббота является реальным сроком", - сказал Я.САСИН.

По его словами, Президент Польши Лех Качинский будет похоронен вместе со своей женой Марией. Он отметил, что ближайшие родственники президентской четы еще не определили место захоронения.