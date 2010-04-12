В Москве застрелили судью

Федеральный судья Эдуард Чувашов в понедельник застрелен в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. "В подъезде дома 24 в Стрельбищенском переулке неизвестный расстрелял Чувашова и скрылся. Работает оперативно-следственная группа", - сказал источник. Чувашов был убит в подъезде своего дома, уточнил собеседник агентства.