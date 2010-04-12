В катастрофе самолета Качинского обвиняют экипаж

Бортовые самописцы разбившегося самолета в воскресенье были доставлены в специальную лабораторию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), где специалисты должны установить причину авиакатастрофы. Но уже сейчас все эксперты сходятся во мнении, что виноват экипаж, который упорно отказывался уйти на запасные аэродромы в Минск, Витебск или даже Москву, пишет "GZT.ru".

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко сообщил, что экипажу самолета предлагалось совершить посадку на запасных аэродромах в Минске и Витебске. Это было сделано из-за плохой видимости и метеоусловий. Гидрометцентр еще накануне сообщал о надвигающемся тумане. В момент посадки самолета видимость была всего 100–150 метров.

Однако экипаж принял решение идти на посадку, напоминает Newsru. По словам главы СКП РФ Александра Бастрыкина, это подтверждается изъятыми записями. Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько рассказал, что самолет шел ниже установленного минимума и первый раз ударился о восьмиметровое дерево, хотя должен был в тот момент находиться на высоте до 60 метров. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, траектория полета авиалайнера свидетельствует о том, что он отклонился от взлетной полосы не только по высоте, но и по ширине не менее, чем на 150 метров.