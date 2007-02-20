Президент обсудил сотрудничество в сфере энергетики с Узбекистаном

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с премьер-министром Республики Узбекистан Шавкатом МИРЗИЁЕВЫМ вопросы двусторонних отношений, в частности, в энергетической сфере, сотрудничество в отрасли науки и образования.

Как сообщает официальный сайт Президента, В.ЮЩЕНКО подтвердил свое приглашение Президенту Республики Узбекистан Исламу КАРИМОВУ посетить Украину с визитом, который ожидается в текущем году.

В ходе встречи стороны высоко оценили позитивное развитие украинско-узбекского политического диалога на самом высоком уровне. Были также отмечены значительные перспективы двустороннего экономического сотрудничества по различным направлениям и обоюдный настрой сторон на соответствующее конструктивное взаимодействие.

Премьер-министр Узбекистана Ш.МИРЗИЁЕВ находится в Украине с официальным визитом.

Он является сопредседателем Совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось 19 февраля.