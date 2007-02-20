За волосы Бритни Спирс просят $1 млн

В Соединенных Штатах парикмахерская, в которой поп-звезда Бритни Спирс остриглась наголо , создала специальный сайт для продажи ее локонов. За них просят более миллиона долларов, сообщает Би-би-си.

Бритни Спирс обрила голову в минувшую пятницу в парикмахерской "Эстер" в городке Тарзана в Калифорнии.

На сайте в интернете buybritneyshair.com утверждается, что он был создан владелицей парикмахерской Эстер Тоньоцци.

В нем помещена фотография этих волос, и говорится, что они - "подлинные". Тем временем саму поп-диву видели в Голливуде в светлом парике.

Сайт парикмахерской предлагает, как сказано, "уникальную возможность" приобрести волосы Бритни Спирс. Указано также, что часть полученных от продажи денег будет передана нескольким благотворительным организациям.

Кроме волос со знаменитой головы, покупатель получит впридачу заколки, которыми пользовалась Бритни, голубую зажигалку, которую она оставила в парикмахерской, а также жестяную банку от напитка Red Bull, который она выпила, пока стриглась.

В объявлении на сайте сказано, что покупатель должен будет забрать свою покупку в парикмахерской Эстер в городке Тарзана в Калифорнии.

Совладелец парикмахерской - Тоньоцци - не знает, почему Бритни Спирс решилась изменить свой имидж именно у них.

"Просто ума не приложу, как это Бритни забрела к нам. Наверное, мы так и не узнаем об этом", - сказал он.

На сайте интернет-аукциона eBay тоже появилось несколько лотов с волосами, которые, как утверждалось, были сбриты с голосы Бритни Спирс. Но позднее некоторые из них были сняты.

В прошлом году Бритни Спирс развелась со своим мужем Кевином Федерлайном. С тех пор она часто привлекает внимание прессы своими эстравагантными выходками.