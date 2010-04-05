Медведев и Янукович сходили в часовню
16:26, 05 апреля 2010Мир
2088 0
Отдельные вопросы оставили к обеду
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретился с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, находящимся в Москве с частным визитом, в загородной резиденции Горки, сообщает РИА «Новости».
Президенты прогулялись по территории резиденции, посетили расположенную там часовню, так как встреча проходит в дни пасхальных праздников.
"За неформальным обедом президенты обсудят отдельные вопросы российско-украинского сотрудничества", - сказала РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Наталья ТИМАКОВА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter