Медведев и Янукович сходили в часовню

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретился с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, находящимся в Москве с частным визитом, в загородной резиденции Горки, сообщает РИА «Новости».

Президенты прогулялись по территории резиденции, посетили расположенную там часовню, так как встреча проходит в дни пасхальных праздников.

"За неформальным обедом президенты обсудят отдельные вопросы российско-украинского сотрудничества", - сказала РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Наталья ТИМАКОВА.