Януковича пригласили в Вашингтон под удобным предлогом

Политолог Алексей ГАРАНЬ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе визита в Вашингтон должен подтвердить намерения Украины продолжать евроинтеграцию и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Киеве.

"Думаю, что в Вашингтоне возникнет вопрос: будет ли продолжен курс Украины на евроинтеграцию и сотрудничество с МВФ", - сказал А.ГАРАНЬ.

По его словам, пригласить В.ЯНУКОВИЧА в США официальному Вашингтону рекомендовали западные аналитики, а саммит по ядерной безопасности для этого "стал хорошим поводом".

"Евросоюз действует так по отношению к ЯНУКОВИЧУ, чтобы он не повернул в сторону Москвы", - сказал А.ГАРАНЬ.