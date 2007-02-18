В Чехии откроют самый большой музей пыток

В Чешском городке Моравске Тржебове вскоре откроют большой музей пыток. Там можно будеть посмотреть, как выглядел испанский сапожок и другие приспособления для пыток, используемые в практике средневековых гражданских и религиозных судов.

Как передает радио "Прага", этот музей средневековых пыток будет самым крупным в Чешской Республике. По словам директора управления культуры города, экспозиция откроется 1 апреля.

Для семей с детьми будет подготовлена специальная сопроводительная программа: иллюстрация работы палача с инквизиторами, средневековое стрельбище, а также школа магии Гарри Поттера.

Ранее в подвалах замка была тюрьма. В давние времена в Моравске Тржебове проживал палач, который использовал все представленные на выставке орудия пыток. Он являлся одним из самых почитаемых граждан города.