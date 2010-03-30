Еврокомиссия предлагает ужесточить санкции за сексуальное насилие, эксплуатацию детей и детскую порнографию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Комиссия предложила сегодня новые правила, которые обязали бы страны-члены ЕС вводить более строгое наказание за подобные действия.

Предложением также предусматривается введение санкций за “заигрывание" к детям с сексуальной целью и за “сексуальный туризм”.

В то же время, предусматривается, что дети должны быть защищены от дополнительных психологических травм, которые могут стать результатом допросов полицейских и судей, и получать бесплатную помощь адвокатов.

Кроме того, предусматривается, что страны-члены должны блокировать доступ к веб-сайтам, которые содержат детскую порнографию.

Новые предложения Еврокомиссии будут переданы на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС для принятия окончательного решения.

Пресс-служба Еврокомиссии также сообщила, что, согласно последним исследованиям, от 10% до 20% детей страдают от сексуальных домогательств, при этом некоторые формы жестокости в отношении детей еще растут. Кроме того, продолжает расти количество интернет-сайтов, содержащих детскую порнографию, каждый день, по меньшей мере, 200 новых фотографий порнографического характера с участием детей появляются в Интернете.