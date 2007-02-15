Путин сменил президента Чечни

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о принятии отставки пpезидента Чечни Алу АЛХАНОВА по собственному желанию, а также о назначении временно исполняющим обязанности президента Чечни председателя правительства ЧР Рамзана КАДЫРОВА на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента ЧР.

Как передает ИТАР-ТАСС, А.АЛХАНОВ назначен указом президента РФ заместителем министра юстиции РФ. Как сообщил В.ПУТИН, он рассмотрел обращение А.АЛХАНОВА с просьбой перевести его на другую работу и подписал указ о назначении его заместителем министра юстиции РФ.

В.ПУТИН отметил, что А.АЛХАНОВ проработал в должности президента Чечни с августа 2004 года и за это время в Чечне многое изменилось в лучшую сторону.