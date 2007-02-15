МАГАТЭ будет пугать людей черепом и костями (фото)
13:20, 15 февраля 2007Мир
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Введен новый символ радиационной опасности
|Фото Reuters
По мнению МАГАТЭ, прежний символ - изображение, напоминающее винт пропеллера с тремя лопастями, - напрямую не ассоциируется с радиоактивностью и связанной с ней опасностью.
Новый символ включает прежнее изображение, дополненное исходящими от него волнами, которые символизируют радиацию, фигуркой убегающего человека, а также черепом и костями.
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