МАГАТЭ будет пугать людей черепом и костями (фото)

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ввело новый символ, предупреждающий о радиационной угрозе.

По мнению МАГАТЭ, прежний символ - изображение, напоминающее винт пропеллера с тремя лопастями, - напрямую не ассоциируется с радиоактивностью и связанной с ней опасностью.

Новый символ включает прежнее изображение, дополненное исходящими от него волнами, которые символизируют радиацию, фигуркой убегающего человека, а также черепом и костями.

Радио "Свобода"