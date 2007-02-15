Аль-Кайеда призвала атаковать нефтяные объекты

Подразделение "Аль-Кайеды" в Саудовской Аравии призвало своих сторонников атаковать по всему миру объекты нефтяной отрасли, снабжающие сырьем США, передает (с) Reuters.

В заявлении "Организации "Аль-Кайеда" на Аравийском полуострове", размещенном на одном из исламистских интернет-сайтов, говорится, что атакам должны подвергнуться сырьевые объекты не только на Ближнем Востоке, но также в Канаде, Венесуэле и Мексике. "Цель - нарушить поставки и сократить их любыми средствами", - отмечается в послании.

Власти Канады заявили, что серьезно отнеслись к данной угрозе, однако решили пока не повышать уровень готовности к терактам. Канада является крупнейшим поставщиком сырой нефти в США, вслед за ней идет Мексика, Саудовская Аравия и Венесуэла. Мексиканские власти утверждают, что нефтяные объекты страны хорошо охраняются и немедленного усиления мер безопасности не предполагается. Правительство Венесуэлы заявило, что проанализирует серьезность угрозы.

Стоит отметить, что ранее боевики "Аль-Кайеды" атаковали нефтяные объекты на территории Ирака, не затрагивая при этом другие страны Ближнего Востока. Тем не менее власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о раскрытии заговоров с целью совершения терактов на предприятиях и промыслах этой страны. При этом стоит особо отметить тот факт, что главарь "Аль-Кайеды" Усама бен Ладен в своих интервью не раз говорил о своей цели свергнуть режим династии Саудитов, которая является одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. Напомним, что сам бен Ладен является выходцем из Саудовской Аравии, однако власти этой страны еще в 1990-е годы лишили его гражданства и начали оказывать давление на членов его семьи, владеющих на территории Аравийского полуострова высокодоходной строительной компанией.

РБК