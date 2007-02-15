Буш ответил Путину

Президент Буш в ответ на недавнюю резкую критику президента Путина заявил, что обе страны, несмотря на отдельные разногласия, могут работать вместе для достижения общих целей.

Как заявил американский президент на своей первой в этом году пресс-конференции, "мы можем работать вместе над многими вопросами". В частности, он указал, что и Россия, и США хотят "убедить иранцев избавиться от своей ядерной программы" и что Москва, как член Совета Безопасности ООН, играет в этом важную роль.

Кроме того, как указал президент Буш, "Россия и Соединенные Штаты очень тесно работают по проблеме нераспространения ядерного оружия".

В отношении Ирана Буш заявил, что корпус Стражей Исламской революции причастен к ряду нападений на американские войска в Ираке.

По его словам, Соединенные Штаты "знают наверняка", что спецподразделение этого корпуса поставило в Ирак взрывные устройства. По словам американских представителей, фугасы, способные пробивать танковую броню, вызвали много жертв среди американцев.

Но, как признал Буш, он не знает, кто именно отдал приказ о поставках оружия.

Президент США признал, что он расходится с президентом Путиным в вопросах о пользе Cеверо-атлантического альянса, который, по мнению Владимира Путина, представляет угрозу для России.

Но, как заметил Буш, обе страны могут сотрудничать по целому ряду важных вопросов. Среди них - дипломатические усилия с целью заставить Тегеран отказаться от своей ядерной программы и борьба за нераспространение ядерного оружия.

В минувшую субботу на международной конференции по безопасности в Мюнхене российский лидер заявил, что Вашингтон силой навязывает другим свои правовые нормы и морально-политические ценности, и отметил, что такая политика представляет опасность.

Президент Буш признает, что отношения Москвы и Вашингтона весьма сложные, но считает, что они не помеха взаимному сотрудничеству.

Би-би-си