Полковник милиции открыл стрельбу в московском метро
08:47, 19 марта 2010Мир
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Ранена девушка
Стрелявший в четверг вечером в московском метро из травматического пистолета мужчина оказался полковником департамента охраны общественного порядка МВД РФ, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.
"Проводится проверка, о происшествии извещено руководство полковника милиции", - сказал источник.
Накануне в результате конфликта между двумя мужчинами в московском метро была ранена из травматического пистолета девушка.
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