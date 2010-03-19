Полковник милиции открыл стрельбу в московском метро

Стрелявший в четверг вечером в московском метро из травматического пистолета мужчина оказался полковником департамента охраны общественного порядка МВД РФ, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.

"Проводится проверка, о происшествии извещено руководство полковника милиции", - сказал источник.

Накануне в результате конфликта между двумя мужчинами в московском метро была ранена из травматического пистолета девушка.