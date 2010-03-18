В России пишут свой учебник украинского языка

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) издаст необходимое количество учебников украинского языка для украинской диаспоры в России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил исполнительный директор МФГС Армен СМБАТЯН.

«Фонд готовит к изданию учебник украинского языка», - сказал А.СМБАТЯН. При этом он сообщил, что первый тираж планируется издать в октябре-ноябре этого года.

Как сказал А.СМБАТЯН, по заказу фонда Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) работает над подготовкой этого учебника. По его словам, в этом вузе работают признанные специалисты по многим языкам, в то же время, они работают согласовано с лингвистами из Украины.

«Весь материал, который готовится, обязательно согласовывается, чтобы это было принято Украиной. Язык меняется, и надо обязательно получить добро вашей страны – Министерства образования и науки Украины или профильной академии», - подчеркнул он.

А.СМБАТЯН отметил, что это обязательное условие, которое фонд выдвинул перед РГГУ.

По его словам, первый тираж составит несколько тысяч экземпляров. «Тираж для нас не проблема. Главное, чтобы учебники были востребованы. Напечатаем столько, сколько будет необходимо» - заверил он и сообщил, что учебник украинского языка будут бесплатно распространять среди общин, школ, университетов и украинских общественных организаций.

А.СМБАТЯН уверен, что такой шаг очень важен для поддержки украинской диаспоры в России. «Я это хорошо знаю. Я знаю, что такое диаспора, и что надо сделать, чтобы не потерять свой язык, культуру», – сказал он.

Он убежден, что родители русскоязычных украинцев, проживающих в РФ, будут делать все необходимое для того, чтобы их дети не забывали родной язык и культуру.

Также А.СМБАТЯН сообщил, что если будут заявки, то этот учебник будет передан украинским общинам в других странах СНГ – в Таджикистане, Беларуси, Казахстане, Армении, Азербайджане.

Кроме того, он подчеркнул, что фонд готовит к изданию учебники для изучения языков других стран СНГ. По его словам, это направление очень востребовано в странах Содружества.

«Учебники языков стран СНГ давно не издавались. Пришло время, когда надо уважать друг друга и надо считаться с тем, что есть соотечественники, общины, диаспора, которая нуждается в этих учебниках и поддержке», - сказал А.СМБАТЯН.