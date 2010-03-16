Москва была бы рада в Киеве подписать договор по СНВ между РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявляет, что российская сторона была бы рада в Киеве подписать новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.ЛАВРОВ сказал на совместной с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО пресс-конференции в Москве.

«Мы были бы рады подписать договор по СНВ между РФ и США в Киеве», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что Россия ценит позицию, которую заняла Украина вместе с Беларусью и Казахстаном после распада Советского Союза по отказу от ядерного оружия. Министр иностранных дел РФ уверен, что это решение руководства этих стран было высоко оценено мировым сообществом, когда три новых независимых государства присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств и получили соответствующие гарантии безопасности.

В то же время С.ЛАВРОВ подчеркнул, что окончательное решение о месте подписания договора по СНВ будут принимать президенты РФ и США, исходя из возможности сопоставить их графики, подходящее время и место для церемонии.

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что Украина сыграла принципиально важную роль в достижении прогресса сокращений ядерного потенциала в мире.

По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы привлечь внимание к этому опыту и побудить те страны, которые становятся сегодня предметом дискуссии в Совете безопасности ООН и других международных конференциях, посмотреть на реальный баланс своих интересов и подумать над тем, как решения, связанные с соблюдением принципов нераспространения, будут отвечать их интересам.

«Мы считаем, что сам факт подписания (договора по СНВ) в Киеве мог бы быть важным сигналом для тех стран, которые еще находятся на распутье, и способствовал бы такой акт укреплению режиму нераспространения», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил России в Киеве подписать новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом сообщает российская газета «Коммерсантъ» от 16 марта 2010 года.

Как сообщает издание, ссылаясь на МИД РФ, Киев включился в борьбу за право стать местом подписания нового договора по СНВ и тем самым принять у себя исторический российско-американский саммит по ядерному разоружению.

Срок Договора СНВ-1, действовавшего с 1994 года, истек 5 декабря 2009 года.

Летом 2009 года президенты США и России подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, что подтвердило намерения двух стран заключить новый договор.

Сегодня, 16 марта, С.ЛАВРОВ заявил, что новый договор по СНВ может быть подготовлен к концу марта – апрелю.