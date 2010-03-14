В Великобритании могут упразднить Палату лордов

Газета The Telegraph сообщает о планах Кабинета министров Великобритании упразднить Палату лордов.

По данным издания, новая политическая программа, которая в том числе предполагает введение нового представительного органа взамен Палаты лордов, обсуждается в эти выходные.

Планируется, что новый орган будет состоять из 300 членов и будет формироваться на выборной основе, отмечает Газета.ру.

Ожидается, что новая программа правительства будет объявлена в ближайшее время.

Палата лордов (англ. House of Lords) — верхняя палата Парламента Великобритании. Возникла в XIV веке. На сегодня в палате лордов 704 члена: 25 епископов англиканской церкви («лорды духовные») и 587 пожизненных и 82 наследственных пэра («лорды светские»).