В Великобритании могут упразднить Палату лордов
Кабинет министров готовит программу
Газета The Telegraph сообщает о планах Кабинета министров Великобритании упразднить Палату лордов.
По данным издания, новая политическая программа, которая в том числе предполагает введение нового представительного органа взамен Палаты лордов, обсуждается в эти выходные.
Планируется, что новый орган будет состоять из 300 членов и будет формироваться на выборной основе, отмечает Газета.ру.
Ожидается, что новая программа правительства будет объявлена в ближайшее время.
Палата лордов (англ. House of Lords) — верхняя палата Парламента Великобритании. Возникла в XIV веке. На сегодня в палате лордов 704 члена: 25 епископов англиканской церкви («лорды духовные») и 587 пожизненных и 82 наследственных пэра («лорды светские»).