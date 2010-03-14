В России - единый день голосования

В 76 регионах России в воскресенье, 14 марта, проходят выборы различного уровня.

В единый день голосования избирателям предстоит определить составы восьми региональных парламентов и городских собраний, а также выбрать мэров пяти областных столиц.

Выборы депутатов региональных парламентов проходят в республике Алтай, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Воронежской, Калужской, Курганской, Рязанской и Свердловской областях.

Во всех регионах в борьбе за депутатские мандаты участвуют "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - партии, представленные в Госдуме - и не прошедшие в Думу текущего созыва партии. Проходной барьер, который должна преодолеть партия для прохождения в региональный парламент, устанавливается местным законодательством. В большинстве регионов - это семипроцентный барьер

Выборы глав городских администраций пяти региональных столиц проходят в Иркутске, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ульяновске. Кроме того, в Астрахани, Воронеже, Иваново, Липецке, Новосибирске, Смоленске, Сочи, Туле и Ульяновске будут избраны депутаты городских законодательных органов.

Всего в единый день голосования пройдет более 6,2 тысячи выборов разного уровня и местных референдумов, участие в которых смогут принять около 32 миллионов россиян - примерно треть обладающих правом голоса в РФ. С 08:00 по 20:00 по местному времени будут работать более восьми тысяч участков. Центризбирком России прогнозирует, что явка избирателей в среднем составит около 40 процентов.

Единый день голосования проводится в России уже в девятый раз. В августе 2005 года были приняты поправки в избирательное законодательство, предусматривающие проведение выборов разного уровня во второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. Первый раз единый день голосования прошел в России 12 марта 2006 года.

Лента.ру