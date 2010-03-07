Иран выгнал всех российских летчиков

Власти Ирана дали всем работающим в Исламской республике российским пилотам гражданских самолетов два месяца на то, чтобы покинуть страну. С соответствующим заявлением выступил в субботу министр транспорта Хамид Бехбахани, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Он сообщил, что такое решение принято по приказу президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. По словам министра, нет необходимости привлекать пилотов из-за границы, когда страна имеет в распоряжении своих профессиональных летчиков. Сколько россиян работает в иранских авиакомпаниях, не уточняется.

По данным иранского информационного агентства Fars, которые приводит Reuters, российских пилотов решили выгнать из страны после того, как в январе при посадке в аэропорту Мешхеда загорелся пилотируемый россиянином Ту-154, арендованный иранской авиакомпанией Taban Air. Тогда пострадали 40 человек, в случившемся обвинили летчика.

Между тем Reuters увязывает решение и с дипломатическим аспектом. По сведениям агентства, Москва намекнула, что может поддержать некоторые санкции против Тегерана в переговорах о ядерной программе страны. Кроме того, в конце 2009 года был заморожен контракт на поставку Ирану российских ЗРК С-300.