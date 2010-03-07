В Ираке при взрывах и обстрелах погибли 24 человека

В Ираке, где сегодня проходят парламентские выборы, жертвами взрывов и обстрелов стали 24 человека, десятки людей ранены.

Как передает радио «Свобода», многие нападения произошли около избирательных участков в Багдаде, Эль-Фаллудже, Баакубе, Самарре и других городах.

Только в иракской столице в результате минометных обстрелов жилых домов погибли 20 человек, хотя безопасность там обеспечивают 200 тыс. полицейских и солдат.

Экстремисты угрожали сорвать выборы в Ираке. Группировка "Аль-Каида в Ираке" заявила, что будет убивать избирателей. Другая экстремистская группировка "Исламское государство Ирак" объявила о введении на время голосования комендантского часа.