В Ираке при взрывах и обстрелах погибли 24 человека
14:00, 07 марта 2010Мир
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В стране проходят выборы
В Ираке, где сегодня проходят парламентские выборы, жертвами взрывов и обстрелов стали 24 человека, десятки людей ранены.
Как передает радио «Свобода», многие нападения произошли около избирательных участков в Багдаде, Эль-Фаллудже, Баакубе, Самарре и других городах.
Только в иракской столице в результате минометных обстрелов жилых домов погибли 20 человек, хотя безопасность там обеспечивают 200 тыс. полицейских и солдат.
Экстремисты угрожали сорвать выборы в Ираке. Группировка "Аль-Каида в Ираке" заявила, что будет убивать избирателей. Другая экстремистская группировка "Исламское государство Ирак" объявила о введении на время голосования комендантского часа.
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