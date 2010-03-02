Власти Польши планируют пригласить Януковича в мае

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может посетить Польшу с первым визитом в мае 2010 года.

Как сообщили в украинском посольстве в Варшаве, польские власти планируют пригласить В.ЯНУКОВИЧА для участия в заседании глав государств Центральной и Восточной Европы, которое состоится в Польше 21-22 мая.

Собеседник агентства отметил, что в случае согласия В.ЯНУКОВИЧА принять участие в этом мероприятии одновременно будет сформирована программа его двусторонних встреч с представителями польской власти.

В посольстве отметили, что это пока предварительная информация, которая еще не согласована сторонами, не исключив, что визит может состояться позже.

Собеседник агентства отметил, что во встрече глав государств Центральной и Восточной Европы, которая проводится ежегодно, ранее принимали участие, как президент Виктор ЮЩЕНКО, так и его предшественник Леонид КУЧМА.

По данным посольства, в этом мероприятии в основном участвуют лидеры 15-16 из 27 государств Европейского Союза, в который Польша вступила почти шесть лет назад.

«Участвуют лидеры Прибалтийских, Балканских стран и Восточной Европы», - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, польский Президент Лех КАЧИНСКИЙ, который стал одним из первых глав государств, поздравивших В.ЯНУКОВИЧА с избранием Президентом Украины, и лично принял участие в его инаугурации, пригласил его «как можно скорее» посетить с визитом Польшу.