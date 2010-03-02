Хорватия присоединилась к проекту «Южный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, соответствующее соглашение сегодня в Москве подписали министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО и министр экономики, труда и предпринимательства Хорватии Джуро ПОПИЯЧ.

По завершении российско-хорватских переговоров премьер-министр РФ Владимир ПУТИН подчеркнул, что проект «Южный поток» получил широкую международную поддержку.

«К его реализации уже подключились Болгария, Венгрия, Греция, Сербия и Словения. Выгода для всех участников этого процесса, в том числе и для Хорватии, которая подключилась к нему сегодня, очевидна. В том числе, и прежде всего, это касается стабильности энергетических поставок Европе и чисто экономических выгод для всех участников», - подчеркнул В. ПУТИН.

В свою очередь премьер-министр Хорватии Ядранка КОСОР сообщила, что соглашение о создании и эксплуатации газопровода на территории Республики Хорватия открывает возможность создания совместной компании с участием 50% на 50% для реализации проекта.

«Естественно, будет еще много разговоров о деталях, но что для Хорватии очень важно - это обеспечение поставок газа на территорию Хорватии. Этим соглашением Республика Хорватия присоединяется к странам, которые уже подписали такое соглашение, к странам, которые уже являются членами Евросоюза. Это я говорю потому, что, как Вам, наверное, уже известно, Хорватия на пороге присоединения к Евросоюзу», - заявила Я. КОСОР.

Она также подчеркнула, что Хорватия заинтересована в продлении контрактов с «Газпромом», которые истекают в конце этого года, и увеличении поставок газа.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский монополист "Газпром" и итальянский концерн ENI. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море – в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.