В Кремле уже знают, когда Янукович приедет в Москву

Виктор ЯНУКОВИЧ впервые посетит Россию в качестве Президента Украины в первой декаде марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам сегодняшнего телефонного разговора президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с избранным главой украинского государства В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ, обменявшись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, договорились о проведении в ближайшее время, в первой декаде марта текущего года, визита Президента Украины в Москву», - говорится в сообщении.

Д.МЕДВЕДЕВ ещё раз поздравил В.ЯНУКОВИЧА «с полной и окончательной, юридически оформленной и международно признанной победой» на выборах Президента Украины.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

15 февраля Д.МЕДВЕДЕВ направил поздравительное послание В.ЯНУКОВИЧУ по случаю его избрания Президентом Украины и пригласил его в ближайшее время посетить РФ с визитом.

9 февраля Д.МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с лидером Партии регионов, кандидатом на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ поздравил его с успехом на выборах.