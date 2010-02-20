Совет иностранных дел ЕС обсудит ущемление прав поляков в Беларуси

Совет иностранных дел Европейского Союза обсудит ситуацию с притеснением прав поляков в Беларуси.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник, близкий к руководству ЕС.

“Состоится дискуссия, чтобы понять, куда мы будем двигаться дальше”, - сказал собеседник агентства. Он отметил, что обсуждение ситуации состоится 22 февраля на заседании Совета. При этом министры иностранных дел стран - членов ЕС не планируют принимать никаких документов по итогам обсуждения ситуации в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Польском доме в городе Ивенец (Минская область), который принадлежит непризнанному властями Союзу поляков Беларуси (СПБ), появились сотрудники милиции и судебные исполнители. Они выдворили активистов, которые были в здании, и приступили к описанию имущества.

Польша обвинила Беларусь в репрессиях и отозвала посла для консультаций, который вернулся в Минск 11 февраля. Позже власти Беларуси арестовали около 40 поляков за участие в несанкционированном митинге. 15 февраля МИД Польши запретило въезд в страну 20 белорусским чиновникам.