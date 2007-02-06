США создадут Объединенное военное командование в Африке

Роберт Гейтс

Президент США Джордж Буш принял решение создать военное командование в Африке. Об этом объявил глава Пентагона Роберт Гейтс, сообщает агентство Рейтер.

"Президент решил создать новое Объединное военное командование - в Африке", - заявил министр обороны США во время выступления в конгрессе.

Командование будет координировать военные операции и противостоять возможным угрозам, исходящим с "черного континента", добавил Гейтс.

В настоящее время ответственность за операции в Африке возложено на Центральное и Европейское командования, продолжил глава Пентагона.

По его словам, это - устаревшая форма организации управления, сохранившаяся со времен "холодной войны".

Создание нового командования, с точки зрения Гейтса, откроет возможность для "более эффективного и интегрированного подхода" к решению актуальных для США вопросов на Африканском континенте, сказал министр обороны.

Хотя Гейтс упомянул только два командования, несущих ответственность за операции в Африке, по данным Рейтер, наряду с Европейским и Центральным, за дела в Африке отвечает еще и Тихоокеанское командование США.

Пока в структуре американских Вооруженных сил насчитывается девять Объединенных командований (пять региональных - Центральное, Тихоокеанское, Центральной и Южной Америки, Европейское, Единых сил, и четыре функциональных - Стратегическое, Космическое, Специальных операций и Стратегических перебросок).