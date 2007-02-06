Лужков пришел на работу с подбитым глазом (фото)
16:56, 06 февраля 2007Мир
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Это уже не первая травма...
Мэр Москвы Юрий Лужков во вторник появился на заседании правительства столицы с ссадиной на лбу и гематомой на левом глазу.
"Я хочу до начала, чтобы не было никаких разговоров и домыслов по поводу моей внешности, сказать о том, что скоростной спуск на горных лыжах привел к некоторым изменениям моего облика", - так прокомментировал мэр произошедшее.
Это уже не первая травма, полученная Лужковым на отдыхе. Два года назад ему в голову попала несгоревшая часть пиротехнической петарды.
Кадр телеканала "Россия"
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