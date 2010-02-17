СБУ запретила въезд в Украину руководителю «Миракс Групп Украина»

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину гражданину России и Швейцарии, руководителю «Миракс Групп Украина» Николаю НИКИТЕНКО для защиты прав украинских собственников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, объяснив, что запрещение на въезд связано с тем, что этот гражданин, используя оффшорные компании и отечественные коммерческие предприятия, совершал противозаконные операции с целью закрепить за собой право собственности на украинские предприятия.

В то же время, как стало известно УНИАН, проводится расследование для выяснения вероятной причастности Н.НИКИТЕНКО к рейдерским захватам.