СБУ запретила въезд в Украину руководителю «Миракс Групп Украина»
16:17, 17 февраля 2010Мир
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Никитенко подозревают в рейдерстве
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину гражданину России и Швейцарии, руководителю «Миракс Групп Украина» Николаю НИКИТЕНКО для защиты прав украинских собственников.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, объяснив, что запрещение на въезд связано с тем, что этот гражданин, используя оффшорные компании и отечественные коммерческие предприятия, совершал противозаконные операции с целью закрепить за собой право собственности на украинские предприятия.
В то же время, как стало известно УНИАН, проводится расследование для выяснения вероятной причастности Н.НИКИТЕНКО к рейдерским захватам.
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