В Национальной академии обороны началась ежегодная Неделя НАТО

8 февраля в Национальной академии обороны Украины началась ежегодная 10-я Международная неделя НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в этом году мероприятие будет посвящено созданию новой стратегической концепции Альянса.

Главной целью Международной недели является ознакомление украинских военнослужащих, научных работников высших военных учебных заведений, представителей общественных организаций с современными тенденциями, особенностями развития и трансформации Организации Североатлантического договора, результатами проведения миротворческих операций, новыми военными инициативами Альянса.

Для участия в мероприятии в Киев прибыла большая группа представителей Альянса во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО в Риме генерал-лейтенантом Бундесвера Вольф-Дитером ЛОЭЗЕРОМ. Также в работе Международной недели принимают участие иностранные дипломаты.

Как заявляют в Минобороны, проведение Международных недель НАТО в Национальной академии обороны (начиная с 2001 года) позволяет улучшить качество подготовки украинских офицеров, которые привлекаются к выполнение мероприятий международного сотрудничества, и способствует становлению единых взглядов и подходов по формированию региональной и глобальной безопасности.