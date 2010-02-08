Президентом Коста-Рики впервые в истории становится женщина

Наладить диалог со всеми слоями общества, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, образования и общественной безопасности считает своими главными задачами представитель правящей Партии Национальное освобождение (ПНО) Лаура ЧИНЧИЛЬЯ, которая стала первой женщиной-президентом в истории страны.

Об этом она заявила на митинге своих сторонников после того, как ее убедительную победу в борьбе за высший государственный пост убедительно подтвердили данные Верховного избирательного трибунала, передает ИТАР-ТАСС.

Л.ЧИНЧИЛЬЯ заверила, что намерена вести "серьезный и постоянный диалог со всеми партиями и социальными секторами общества". Это, по ее словам, позволит значительно повысить эффективность деятельности будущего правительства. Говоря о будущих задачах исполнительной власти, представительница ПНО особенно подчеркнула необходимость улучшить ситуацию в сфере обеспечения общественной безопасности. Она указала, что положение в этой области большинство граждан считает наиболее острой проблемой, стоящей перед страной в настоящее время. Будущее правительство намерено также повысить качество образования и здравоохранения, в также продолжит усилия для обеспечения поступательного экономического развития страны, сказала Л.ЧИНЧИЛЬЯ.

По последним данным, Л.ЧИНЧИЛЬЯ одержала убедительную победу на выборах президента, набрав 46,8 % голосов избирателей после подсчета 71,1 % бюллетеней. Ее главные соперники досрочно признали свое поражение. Представительница ПНО официально займет пост главы государства 8 мая на 4-летний срок.