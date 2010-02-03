Швеция и Польша просят Россию отодвинуть ядерное оружие от границ

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Константин КОСАЧЕВ не видит логики в просьбе глав МИД Швеции и Польши Карла БИЛЬДТА и Радослава СИКОРСКОГО отодвинуть тактические ядерные вооружения России от непосредственных границ Евросоюза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Я считаю нелогичной эту инициативу. Россия всегда последовательно выступала за то, что как европейская, так и глобальная безопасность должна быть единой и неделимой», - сказал К.КОСАЧЕВ. Именно в этом, подчеркнул он, и состоит суть инициативы Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о необходимости заключения международного договора по европейской безопасности.

«Пока ни Швеция, ни Польша внятно не отреагировали на эту инициативу главы России», - подчеркнул К.КОСАЧЕВ.

Именно поэтому, подчеркнул он, сейчас главенствующей силой обеспечения европейской безопасности, с точки зрения Евросоюза, является НАТО. «Пока все силы европейской безопасности не станут едиными, до тех пор главенствующим фактором останется понимание того, что именно ядерное оружие сможет обеспечить стратегическую глобальную безопасность континента, и в этом смысле и его количественные параметры, и географические точки размещения будут оставаться уделом взаимоотношений двух ядерных держав - России и США, нравится это или нет третьим странам», - подчеркнул К.КОСАЧЕВ.

При этом он напомнил, что Польша еще совсем недавно прилагала всяческие усилия, чтобы добиться размещения на своей территории элементов американской ПРО, а Швеция, ссылаясь на свой нейтралитет, этим планам никак не противодействовала. «Подытоживая сказанное, хочу отметить, что новая инициатива глав министров иностранных дел Швеции и Польши имеет право на существование, но не имеет перспектив для реализации, пока безопасность в Европе не станет коллективной, единой и неделимой», - резюмировал К.КОСАЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ обратились к США и России с просьбой сократить количество ядерных вооружений, размещенных на границах с Евросоюзом или на его территории. Об этом министры рассказали в совместной статье в газете The New York Times. В частности, Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ попросили Москву убрать ядерное оружие с территории Калининградской области и Кольского полуострова, где, по их данным, находится большое количество боеголовок.

Главы МИД Польши и Швеции отметили, что усилия по сокращению тактических ядерных боеголовок, предназначенных для отражения возможной угрозы со стороны Европы, должны приниматься не только Россией, но и США. По их мнению, усилия по сокращению ядерных вооружений должны быть целью программы по полному их уничтожению.