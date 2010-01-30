Авария в Польше оставила без электроэнергии 200 тысяч человек
18:07, 30 января 2010Мир
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Энергетики пытаются устранить последствия
Масштабная аварии на электросетях в Силезии (юг Польши) сегодня оставила без электроэнергии 200 тыс. человек.
Как передает РИА «Новости», по предварительным данным, авария произошла на линиях высокого напряжения.
Электроэнергии нет в крупном силезском городе Гливице. Кроме того, обесточены населенные пункты Смольница, Жерница, Пшышовице, Сосьницовице и Гералтовице. Энергетики пытаются устранить последствия аварии.
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