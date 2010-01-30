В Боливии объявили чрезвычайное положение

Правительство Боливии объявило в стране чрезвычайное положение в связи с ливнями, продолжающимися несколько недель, и возникшими вследствие этого наводнениями.

Как передает РИА «Новости», жертвами стихии в стране стали уже десять человек.

В условиях ЧП правительству будет проще доставлять необходимую помощь в пять департаментов, наиболее сильно пострадавших от наводнений.

"Мы объявляем чрезвычайное положение по всей Боливии для противостояния последствиям наводнений, ливней, оползней и разлившихся рек", - говорится в указе Президента страны Эво МОРАЛЕСА. Одним из наиболее пострадавших департаментов является Санта-Крус, однако наибольшие опасения вызывает ситуация в департаменте Бени, по территории которого протекают многочисленные реки. Из-за продолжительных ливней, которые по прогнозам национального метеорологического агентства Боливии продолжатся и в феврале, уже пострадали около 22 тыс. семей, отмечается в сообщении.