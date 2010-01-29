Украина по обращениям в Евросуд стоит после России и Турции

В 2009 году количество обращений в Европейский суд по правам человека возросло на 15% по сравнению с 2008 годом - до 57,1 тыс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Президент суда Жан-Поль КОШТА.

По его словам, год назад было зарегистрировано 49,85 тыс. новых обращений.

На протяжении 2009 года суд вынес решение по 35,46 тыс. делам, что на 11% больше, чем в 2008 году.

Вместе с тем, в целом количество заявлений, находящихся на рассмотрении в суде, в целом в 2009 году возросло на 23% по сравнению с предыдущим годом – с 97,3 до 119,3 тыс.

Наибольшее количество заявлений, находящихся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека по состоянию на 31 декабря 2009 года, поступило против России (33,55 тыс., или 28,1% всех заявлений), Турции (13,1 тыс., или 11,0%), Украины (10 тыс., или 8,4%), Румынии (9,8 тыс., или 8,2%) и Италии (7,15 тыс., или 6,0%).

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Украина была на четвертом месте по количеству дел против нее, которые находились на рассмотрении в Европейском суде. Тогда количество дел против Украины, находящихся на рассмотрении, составляло 8,25 тыс., или 8,5% всех дел, которые рассматривались в суде.