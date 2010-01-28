Пинчук провел первое «украинское мероприятие» в Давосе

Украинский бизнесмен Виктор ПИНЧУК провел первое «украинское мероприятие» в рамках сорокового Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает «Левый берег», сегодня начал работу «круглый стол» «HI-TEACH = Hi-Tech+Philantropy+Education».

Выступая с приветственной речью, В.ПИНЧУК призвал присутствующих к конструктивному диалогу, который должен показать роль и место филантропии в нынешнем мире.

Во время «круглого стола» президент Университета Нью-Йорк Джон СЕКСТОН акцентировал внимание на проблемах образования и филантропии. Ссылаясь на своего учителя, известного философа Тейяра де Шардена, который употреблял термин «планетизация» задолго до того, как мир заговорил о глобализиции, Д.СЕКСТОН призвал поговорить о том, насколько глобализация будет содействовать улучшению качества образования.

Изобретатель Википедии Джимми ВЕЙЛС рассказал об успехах его детища и о значении глобальных сетей Интернет в мире. «Нельзя подменить Интернетом реальную жизнь, заменить библиотеки, школы, университеты Интернетом. Интернет может только расширить образовательные возможности», - констатировал Д.ВЕЙЛС.

В данном контексте президент Intel Foundation Шелли ЭСКВИ рассказала о перспективах развития системы Интернет в странах третьего мира – в частности, в Нигерии и других странах Африки. «Образование должно быть одинаково доступно как в США или Европе, так и в Африке или Азии», - резюмировала докладчица.

Мелинда ГЕЙТС предложила не сосредотачиваться исключительно на проблемах третьего мира. «В США существует проблема, на которой постоянно акцентируем внимание – доступность образования. Только треть учеников реально имеют возможность продолжить своё образование в колледжах и университетах по окончании школы. Если говорить о качественном образовании – то это прерогатива исключительно единиц. Именно поэтому мы рассматриваем возможность создания онлайн-лекций, когда бы лучшие профессора могли читать свои лекции по Интернету для всех желающих».

Президент Израиля Шимон ПЕРЕС, в свою очередь, призвал построить систему образования таким образом, чтобы учащиеся больше рассуждали о будущем, чем о прошлом. «Зачем детям знать обо всех битвах Наполеона? Об этом они могут прочитать в Интернете. А вот о том, как развивать общество – причём, не оглядываясь на клише прошлого времени - именно об этом должны говорить и думать учителя и мы с вами», - сказал Президент. Ш.ПЕРЕС рассказал о том, как развивается система образования в Израиле и как совмещается служба в армии и учёба - солдаты должны не только служить, но и проходить учёбу в специальных лагерях.

"Где взять деньги на образование? Я обращался к государственным структурам. Говорил, что на определённую программу необходимо 2 миллиона долларов. Мне говорили: "Где мы их возьмём?". Но когда я обращался к филантропам, они без проблем расставались с 50 миллионами", - отметил Ш.ПЕРЕС.

По информации ЛБ, среди гостей В.ПИНЧУКА в Давосе также были замечены Александр ЧАЛЫЙ, Игорь ЛИТОВЧЕНКО, народный депутат Олеся ОРОБЕЦ, руководитель Фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА, экс-президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ. В работе форума принимает участие делегация Института Горшенина во главе с директором Института Костем БОНДАРЕНКО.