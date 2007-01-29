Политолог: миграционная политика России сводится к обычной коррупции

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что введение в России новых миграционных правил поощряет новые коррупционные механизмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в рамках круглого стола “Новая миграционная политика России: угроза или возможности для Украины”, организованного Российско-украинским информационным центром.

По словам В.ФЕСЕНКО, в России существует теневой или полутеневой рынок труда, в котором задействованы многие украинские граждане. “Введение новых миграционных правил - это, с одной стороны, желание нормировать, согласовать условия пребывания мигрантов, их регистрацию, а с другой стороны - это фактически приводит к новым коррупционным механизмам”, - сказал политолог.

По его словам, такие коррупционные механизмы сейчас будут действовать не столько в отношении граждан Украины или граждан бывших советских республик, сколько в отношении различных бизнес-структур, учреждений, поскольку именно они теперь должны регистрировать прибывших в Россию с целью трудоустройства.

По мнению В.ФЕСЕНКО, проблема трудоустройства трудовых мигрантов в России таким образом не решается, а осложняется, а бюрократические механизмы становятся более сложными и более жесткими.

По словам политолога, например, в строительном бизнесе России задействованы много не только крупных структур, но и представителей малого бизнеса, которые часто действуют в полутеневом режиме, и именно они приглашают нелегальных работников из Украины.

“Сейчас они должны их зарегистрировать, но сроки очень жесткие, и они не успевают. Государственные учреждения, которые этим занимаются, не подготовлены для этого, должен быть определенный переходный период, когда будут подготовлены правовые и организационные условия. Сейчас оказалось, что все сводится снова к обычной коррупции, когда требуют деньги за то, чтобы зарегистрировали”, - сказал В.ФЕСЕНКО, добавив, что внешне это выглядит как либерализация, а по реальному содержанию - нереальная бюрократизация и коррупция.

Что касается вероятности того, что регистрироваться придется украинцам, едущим в Россию не с целью трудоустройства, то это, по убеждению В.ФЕСЕНКО, “шаг к введению визового режима”.

Как сообщал УНИАН, с 15 января 2007 года в России вступили в силу новые правила принятия мигрантов на работу.