Посол России прибудет в Киев на следующей неделе

Новый Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ отправится в Киев на следующей неделе, сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Департамента информации и печати МИД РФ.

По данным СМИ, нового посла, согласно дипломатической практике, перед отъездом принял министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

М.ЗУРАБОВА назначили послом в Киеве в августе 2009 года, однако его выезд к месту работы был отложен. В России это решение объяснили тем, что Кремль не желает поддерживать никаких контактов с нынешним Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

О том, что новый посол все же отправится в Киев, стало известно 19 января - через два дня после поражения В.ЮЩЕНКО в первом туре президентских выборов.

Предыдущий руководитель российской дипломатической миссии в Украине - Виктор ЧЕРНОМЫРДИН - был освобожден от этой должности в июне 2009 года.