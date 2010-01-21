Россия берется реформировать СНГ

Россия намерена в марте созвать конференцию по реформированию Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ на международной конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».

«Я со своими коллегами уже начал объезжать государства СНГ. Мы получаем информацию от лидеров и государств СНГ, как бы они видели модернизацию этого формата. Я думаю, что чуть позже будет созвана специальная конференция. Это будет в начале марта. И мы тогда будем об этом более подробно говорить», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он считает, что модернизация СНГ это важный вопрос, который стоит в повестке дня.

«Если ранее заявлялось о том, что в начале 90-х годов СНГ было форматом, который не должен был допустить повторения югославского сценария, то в настоящий момент СНГ - это формат, который востребован самой жизнью для обеспечения реальных интеграционных процессов», - считает он.

И.ШУВАЛОВ напомнил, что в 2010 году Россия является председателем Содружества.

«Мы начали работу с тем, чтобы активизировать экономическое сотрудничество входящих в него государств. Уже готов проект договора СНГ о зоне свободной торговли, который отвечает самым высоким международным стандартам», - сообщил он.

По его мнению, базовые принципы на пространстве СНГ могут быть примерно такими же, которые планируется заложить в отношения с Евросоюзом.

«Таким образом, мы прокладываем мост через ЕЭП к другим государствам СНГ для формирования общего экономического законодательства с тем, чтобы база развития бизнеса на всем этом пространстве была единой», - сказал первый вице-премьер.

«Через параллельное движение по этим двум направлениям мы в перспективе сможем подойти к широкому экономическому пространству, охватывающему страны, входящие и в ЕС, и в СНГ», - уверен он.