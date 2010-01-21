Казахстан предложил Беларуси отказаться от российской нефти

Посол Казахстана в Белоруссии Анатолий СМИРНОВ сообщил, что Астана готова обеспечить загрузку Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан-Полимир" "в любом количестве, которое они смогут принять".

Как передает NEWSru., президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ уже обсуждал этот вопрос с белорусским президентом Александром ЛУКАШЕНКО "и только высокие пошлины, которые были до создания Таможенного союза, мешали сторонам окончательно решить этот вопрос".

Астана планирует принять участие в приватизации белорусских НПЗ, пишет "Коммерсант", так как сможет в дальнейшем экспортировать продукты переработки своей нефти в Западную Европу.

В конце 2009 года белорусское правительство уверяло, что один из заводов - "Нафтан-Полимир" - будет вскоре приватизирован. А.ЛУКАШЕНКО оценивал его в 3 млрд. долларов. О своем интересе к комплексу заявляли российские "Лукойл" и "Роснефть".

Сейчас поставки со стороны России, которая обеспечивает белорусские НПЗ сырьем, сокращены на 40% - до 19 тысяч тонн в сутки в связи с тем, что Беларусь внесла предоплату за нефть на прошлогодних условиях, а Россия требует учитывать в цене полный экспортный тариф.

Беларусские НПЗ не заключают новых контрактов на поставку нефти с российскими компаниями, ожидая окончания переговоров правительств двух стран по этому вопросу. Россия предлагает поставить в 2010 году только 6,3 млн. тонн беспошлинно. Беларусская сторона предлагает российским компаниям в январе-феврале поставлять нефть беспошлинно, а к марту разработать механизм межбюджетного распределения пошлин в рамках Таможенного союза.

Алексей КОКИН из "Метрополя" считает, что технически поставлять нефть из Казахстана в Белоруссию почти невозможно. Это можно делать или через своповые операции с Россией, или перенаправив нефть из Новороссийска в Одессу, откуда по трубопроводу Одесса-Броды ее можно будет поставить на НПЗ.