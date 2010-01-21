Крановщик Бахтияр шел в Кремль, чтобы стать зятем Медведева

Уроженец Дагестана по имени Бахтияр пытался пройти в Кремль, чтобы стать зятем президента РФ Дмитрия Медведева.

Газета "Московский комсомолец" пишет, что инцидент произошел у Спасских ворот, когда патрульные милиционеры задержали подозрительного человека, бродившего возле въезда в Кремль.

Мужчина сообщил им, что торопится на встречу с Дмитрием Медведевым, чтобы в приватной беседе попросить руки и сердца президентской дочери. 35-летний уроженец Дагестана не знал, что глава государства воспитывает сына. После дальнейших расспросов его отправили в психиатрическую лечебницу на обследование.

По данным "Московского комсомольца", Бахтияр приехал в столицу в поисках лучшей доли еще два года назад и сумел устроиться на одну из строек оператором башенного крана.

Все это время гастарбайтер исправно отсылал заработанные деньги родным - на родине у Бахтияра остались мать, отец и брат. Однако в связи с кризисом стройку заморозили, Бахтияр потерял работу и решил, по-видимому, поправить свое финансовое положение с помощью удачной женитьбы.