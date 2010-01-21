На Гаити спасен младенец, который провел под обломками больше недели

На Гаити спасен трехнедельный младенец, который провел под обломками дома больше недели

В настоящее время маленькая девочка Элизабет находится в госпитале под наблюдением врачей – ее состояние улучшается, - сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

Колумбийские пожарные, обнаружившие ребенка, считают ее спасение настоящим чудом, поскольку по мнению многих экспертов, через три-четыре дня после землетрясения шансы обнаружить живых людей минимальны.

Эхо Москвы