На Гаити спасен младенец, который провел под обломками больше недели
08:40, 21 января 2010Мир
1052 0
На Гаити спасен трехнедельный младенец, который провел под обломками дома больше недели
В настоящее время маленькая девочка Элизабет находится в госпитале под наблюдением врачей – ее состояние улучшается, - сообщает агентство ИТАР-ТАСС.
Колумбийские пожарные, обнаружившие ребенка, считают ее спасение настоящим чудом, поскольку по мнению многих экспертов, через три-четыре дня после землетрясения шансы обнаружить живых людей минимальны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter