Европарламент выбрал Омбудсмана по делам плохого администрирования

Европейский парламент переизбрал Никифороса ДИАМАНДУРОСА омбудсманом на следующие 5 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, тайное голосование состоялось вчера в ходе пленарного заседания сессии Европарламента в Страсбурге.

“За” кандидатуру Н.ДИАМАНДУРОСА проголосовали 340 депутатов. Его конкуренты - бельгиец Пьер-Ив МОНЕТТ и итальянец Витторио БОТТОЛИ - получили, соответственно, 289 и 19 голосов поддержки.

Главными приоритетами своего пребывания в должности Н.ДИАМАНДУРОС, который является европейским омбудсманом с 2003 года, назвал обеспечение получения гражданами преимуществ, которые предусматривает Лиссабонское соглашение, усиление конструктивного диалога с институтами ЕС и улучшения качества услуг, которые предоставляются гражданам, в том числе за счет более эффективного использования денежных средств.

Институт омбудсмана был введен в ЕС в 1995 году для расследования случаев плохого администрирования, в том числе, в связи с нехваткой прозрачности или в связи с отказом предоставления определенных документов или информации.