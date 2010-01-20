Минобороны Польши не может найти врачей для работы в Афганистане

Министерство обороны Польши решило повысить зарплату врачам, которые выразят желание работать в миссии в Афганистане, с 6 до более чем 7 тысяч долларов.

Как пишет Gazeta Wyborcza, Минобороны вынуждено повысить зарплаты для врачей, которые не хотят рисковать своей жизнью в Афганистане, поскольку около 6 тысяч долларов они могут заработать и в Польше.

Газета отмечает, что предложенная зарплата в 7 тысяч долларов больше, чем получает министр обороны Польши.

По данным издания, Минобороны требуется более десяти врачей для полевого госпиталя в Афганистане, но на эти должности не может найти кандидатов.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Польша может увеличить свой военный контингент в Афганистана до 2600 человек с нынешних 2 тысяч.