Особняк Геббельса будет выставлен на продажу (фото)

Особняк Йозефа Геббельса - бывшего главы нацистского министерства пропаганды в скором времени будет выставлен на продажу.

Как пишет газета "Таймс", продажа дома, который обходится властям в 255 тысяч евро в год, обусловлена затруднительным финансовым состоянием местных органов Берлина.

Агенты по недвижимости оценивают виллу Геббельса с прилегающей землей и строениями в два миллиона евро. "Мы хотим исследовать международный рынок недвижимости", - сказал представитель департамента недвижимости.

По ее словам, процесс продажи начнется в августе этого года. Сначала будет официально объявлено о продаже в интернете, затем начнется рекламная компания. До настоящего времени, только животноводы и предприниматели из строительных компаний были заинтересованы в приобретении виллы.

Особняк расположен примерно в 40 километрах к северу от Берлина в лесном массиве. Как отмечает "Таймс", Геббельс использовал его для работы, а также как укромное место для развлечений с любовницами.

В настоящий момент здание используется как казарма для полицейских, которые стягиваются к Берлину для осуществления порядка во время традиционных майских демонстраций, отмечает газета.