Азаров поехал к самому богатому человеку в мире (фото, справка)

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ и Султан Брунея Хаджи Хассанал БОЛКИЯХ обсудили пути активизации украинско-брунейского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, ряд перспективных инвестиционных проектов.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Встреча состоялась сегодня в рамках официального визита украинской делегации во главе с Н.АЗАРОВЫМ в Бруней.

Стороны договорились ускорить процесс формирования договорно-правовой базы украинско-брунейских отношений, завершить рассмотрение украинских предложений, касающихся взаимодействия в области машино- и судостроения, образования, ВТС и в аэрокосмической сфере.

27 января украинская делегация отбудет в Украину.

Справка. В марте 2004 г. визит в Бруней совершил Президент Украины Леонид Кучма.

29-й султан Брунея, страны площадью 5765 кв. км в северной части острова Борнео в Восточной Азии, родился 15 июля 1946 года. Полное его имя - Муда Хассанал Болкиах Муиззадин Ваддаулах. Окончил институт "Виктория" в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания).

5 октября 1967 года, после отречения отца аль-Марума Султана Хаджи Омара Али Саифуддина Саадула Хаири Ваддина, взошел на престол и 1 августа 1968 года был с помпой коронован. Обладает всей полнотой законодательной и исполнительной власти: он одновременно султан, глава правительства, министр обороны, министр финансов, религиозный лидер брунейских мусульман.

В 1987 году, через три года после провозглашения независимости Брунея журнал Fortune назвал Хассанала Болкиаха самым богатым человеком в мире - с состоянием около 40 миллиардов долларов. Капитал возник из запасов природного газа и нефти, которые на Борнео были найдены еще в начале XX века. Причем самые богатые месторождения выявились как раз на крошечном болотистом участке земли, называемом Брунеем. Возникла компания Brunei Shell Petroleum, на паритетных началах принадлежащая англо-голландской Royal Dutch/Shell и правящей династии.

Сейчас Бруней занимает третье место по нефтедобыче в Юго-Восточной Азии - 163 тысячи баррелей в день - и четвертое место в мире по производству сжиженного газа.

Султан с королем Иордании Абдуллой во время посещения базы брунейского спецназа

345 тысяч подданных (малайцы - 64 процента, китайцы - 20 процентов) получают среднегодовой доход в 25 тысяч долларов, а в день рождения султана - премии, подоходного налога не платят, активно пользуются беспроцентными ссудами, покупая на них даже личные самолеты, обеспечены бесплатным здравоохранением и образованием (могут выбрать учебу в любом зарубежном колледже).

Население не ведает, что такое политические партии, оппозиционные СМИ, выборы: монарх лично назначает чиновников.

В султанате нельзя одеваться в желтое (привилегия султана), чихать и сморкаться в общественных местах, касаться руками чужих голов, показывать на что-либо указательным пальцем (разрешается лишь большим пальцем правой руки), крепко пожимать при приветствии руку.

Хассанал Болкиах "узаконил" фантастическую по западным меркам личную роскошь, прописавшись в нескольких номинациях в Книге рекордов Гиннесса. Скажем, одно из полотен Ренуара султан приобрел на аукционе за 70 миллионов долларов, на одну из званых вечеринок "выписал" за 17 миллионов долларов самого Майкла Джексона, дочери на день рождения подарил аэробус А-340 стоимостью 100 миллионов долларов.

В государственной резиденции "Истана нурул иман", превосходящей по площади Ватикан (525 метров в длину и 228 метров в ширину), - 1788 комнат, 257 раздельных санузлов. Купола дворца, строительный материал для которого импортировался из 30 стран, покрыты 22-каратным золотом. В подземных гаражах стоят 165 "Роллс-Ройсов" и 300 спортивных машин.

Особый раздел этой коллекции посвящен "Формуле-1". Султан собрал все чемпионские болиды, побеждавшие в гонках начиная с 1980 года. Не копии, а реальные автомобили, выкупленные напрямую у владельцев "конюшен" Ferrari, McLaren и прочих.

Выeзжая за границу, Хассанал Болкиах берет с собой не менее 400 человек свиты. Как-то раз четыре дня пребывания в его любимом отеле North American обошлись брунейской "делегации", занявшей 100 комнат, в миллион долларов.

Впрочем, есть человек, по сравнению с которым султан в смысле трат просто Скупой рыцарь. Это его младший брат, принц Джеффри. В Лас-Вегасе Джеффри построил самую большую частную резиденцию в мире - дворец площадью 50 тысяч кв. метров (а всего у него более 30 дворцов). Среди его покупок: бриллиант "Эспрей" ценой 398 миллионов долларов, ранее принадлежавший британскому королевскому дому, ковер за 8 миллионов долларов.

В 1994 году Джеффри, в ту пору министр финансов, возглавил созданный султаном специальный фонд - Брунейское инвестиционное агентство (BIA), через которое Хассанал Болкиах планировал вкладывать деньги в перспективный бизнес по всему миру. За три года принц довел BIA до банкротства (с 3,5 миллиарда долларов долга), а личное состояние брата уменьшил наполовину.

Султан подал на Джеффри жалобу в свой Верховный суд, организовал международный аудит. Из-за запрета показываться в Брунее Джеффри пришлось перебраться в Лондон и прозябать там с четырьмя женами и 17 детьми - на 60 тысяч долларов в месяц. Позже Джеффри обещал вернуть что сможет, и в 2001 году на аукционе в Брунее были распроданы 10 тысяч единиц личного имущества принца, занявшие 21 склад.

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