Саакашвили обещает стать гибким собеседником для Путина

Президент Грузии Михаил Саакашвили выражает готовность к диалогу с российской стороной.

"В нашем лице российская власть найдет прагматичного, гибкого собеседника", - пообещал он.

Как сказал Саакашвили, "на нас лежит ответственность, и было бы трагедией, если при теперешнем руководстве Грузии и России прервется историческая традиция дружбы. Это было бы печально и прискорбно. Кто бы конкретно не был в этом виноват, ответственность разделят все".

Грузинский президент выразил готовность к встречам с главой российского государства Владимиром Путиным: "Мне всегда легко и интересно разговаривать с Владимиром Владимировичем: он - человек прямой, и я прямой, и, я считаю, мы понимаем друг друга".

В то же время Саакашвили подчеркнул, что "нельзя говорить, что результаты двусторонних отношений между странами зависят только от таких встреч".

С его точки зрения, "это более комплексный вопрос, проблемы в отношениях между нашими странами начали формироваться до того, как Путин стал президентом, и до того, как я стал главой грузинского государства".

РИА новости