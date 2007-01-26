Лукашенко просит Россию его не ”долбать”

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Белоруссии и России нужно взять тайм-аут и осмыслить происходящее в двусторонних отношениях.

"Я считаю, что и одной, и другой стороне сегодня надо остыть и осмыслить то, что происходит, и не нагнетать обстановки, не доводить ее в том направлении, откуда будет невозможно найти выход", - сказал в пятницу Лукашенко, вручая дипломы докторов наук и аттестаты профессоров белорусским ученым.

По его словам, белорусская сторона никогда не была сторонником разрушения Союзного государства.

Президент назвал своей ошибкой то, что последние семь-восемь лет после референдума по Союзу с Россией, он прятал те негативные моменты, которые были в белорусско-российских отношениях. При этом он подчеркнул, что придет время, и он на фактах докажет, что Белоруссия не является сторонником разрушения Союзного государства. "Мы свято соблюдаем договоренности, и белорусский народ ни в чем не провинился в отличие от братской России", - сказал Лукашенко.

В свое время, когда Россия предложила Белоруссии ввести российский рубль, у меня возникло много вопросов, подчеркнул белорусский лидер. "То Россия говорит о том, что Белоруссия - это гиря, это путы на ногах России, то предлагает ввести российский рубль и говорит, что мы вас озолотим. Я здесь чего-то не понимаю. Зачем вы предлагаете нам российский рубль, когда у вас проблем много, и вы нам помогать не собираетесь? Ответ прост - не мытьем, так катаньем пристегнуть намертво Белоруссию", - сказал Лукашенко.

"Мы никогда не войдем в состав другого государства. Мы абсолютно никому ничего не должны", - заявил Лукашенко. "Мы прозрачны и транспарентны, и долбать нас не надо", - сказал белорусский лидер.

РИА Новости