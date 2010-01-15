Тигипко: не поставим на место Бухарест - не добьемся уважения и в Москве

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО отмечает, что украинская власть должна жестко реагировать на заявления из Бухареста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя интервью газете «Комсомольская правда» депутата Европарламента, председателя партии «Великая Румыния» Вадима ТУДОРА, в котором тот заявил, что «Украина является искусственным государством, которое незаконно удерживает румынские территории». «Я ничего не слышал об украинской культуре, возможно, это моя вина. Украинцы, без сомнения, тоже дети Божьи, но их терзает непомерная гордость, которая не опирается ни на какие исторические факты. Мне не нравится, что в результате пакта Молотова-Риббентропа румынские мои братья и сестры замкнуты в украинской тюрьме», – отметил европарламентарий.

«Членство в ЕС не уменьшило аппетитов румынских экспансионистов», - заметил С.ТИГИПКО.

«ТУДОР является представителем лагеря радикальных румынских националистов, но он говорит о том, что думают более респектабельные политики в Бухаресте. В процессе интеграции к ЕС и НАТО Румыния лишь декларативно признала украинские границы. Очевидно, что сейчас членство в европейских институтах румыны используют для того, чтобы доказывать, что их побратимов в Украине якобы притесняют», – отметил С.ТИГИПКО. Он добавил, что, подключившись к хору восточноевропейских стран, которые принялись жестко критиковать пакт Молотова-Риббентропа, в Киеве никто даже не задумался о том, что Украина едва ли не больше всего выиграла от этого документа.

«В последние годы для украинской дипломатии отстаивание национальных интересов было синонимом жесткого курса в отношении России. В действительности наш наиболее опасный соперник – по другую сторону наших границ. Пока мы не поставим на место Бухарест, мы не добьемся уважения и в Москве», – подчеркнул кандидат в президенты.