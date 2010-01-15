Жители Гаити блокируют дороги телами жертв стихии, протестуя против задержки помощи. По свидетельствам фотографа журнала Time Шоля Шварца, по меньшей мере два дорожных заграждения из трупов и камней было сооружено в деловой части Порт-о-Пренс. Люди возмущены и обозлены, сообщает агентство Рейтер.

Ранее западные агентства со ссылкой на президента Гаити сообщили, что около 7 тысяч жертв землетрясения похоронены в общей могиле. По разным данным число жертв может достигать десятки тысяч человек.

Эхо Москвы